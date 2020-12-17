經絡：低息環境持續　料H按實際息率挑戰1.5厘以下

美國聯儲局議息會議結束，一如市場預期，基準利率維持在0%至0.25%區間不變，已連續6次維持接近「零息時代」。當局承諾將繼續買債直到經濟復甦有顯著的進展。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，多國經濟繼續受挫，而美國於本周開啟首輪新冠疫苗接種，疫苗進展將成扭轉經濟局勢的關鍵，相信如一切順利可刺激經濟更快復甦。而美國未來仍以刺激經濟復甦為首要工作，並將持續推行寬鬆貨幣政策，相信多個國家亦會繼續跟隨，料環球以至香港的低息環境仍會維持一段較長的時間。

截至12月16日，香港銀行體系結餘上升至約4,575億港元，在全球「水浸」的情況下，資金將繼續流入香港的銀行體系，料銀行體系結餘仍會維持高水平。另一方面，香港銀行同業拆息(HIBOR)自今年6月初起逐漸回落，周三(16日)的1個月銀行同業拆息報0.28厘，近月雖然新股集資令拆息輕微上升，但當相關因素減退後，相信未來拆息將再回落至0.2厘以下水平。

曹表示，現時低息環境對樓市發展會有支持作用，以現時一般銀行新造H按計劃H+1.35厘及昨日HIBOR計算，實際按息約為1.63厘，低於封頂息率2.5厘87點子。以貸款額400萬元為例子，承造按揭年期25年，新造H按計劃的每月供款比封頂息率減少1,702或9.5%，全期利息開支則節省51萬元或36.9%，選用H按的客戶可因而受惠，料實際按息可挑戰1.5厘以下。

不過曹提醒，現時本港爆發第四波疫情，經濟前景仍未明朗，銀行因應風險管理，審批受疫情嚴重影響行業人士的高成數按揭申請時，或要求須通過壓力測試。有意置業人士入市前應先仔細計算自身供款能力以及做好財務準備。

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