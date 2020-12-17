港股格局：黎永良指低息利好股票　新經濟股可候低吸納

美國聯儲局如市場預期維持利率不變，時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，美息近乎零的情況持續，勢令資金繼續追逐股票等風險資產，利好資產價格。

他預期投資者續會炒股不炒市，大市短期則缺乏方向，建議可候低吸納個別板塊的優質龍頭股。例如疫情改變了人類的生活方式，預期網購高速增長持續，一些新經濟股和物流股每逢下跌都是吸納機會。另外，隨着疫苗面世和開始接種，舊經濟股包括航空股和零售股有機會逐步回升。新能源股亦有機會在候任美國總統拜登上場後繼續做好。

惟他提醒，目前美國總統特朗普尚未認輸，要提防政權交接期間美國會否再出招針對中國，加上拜登上台後對華態度亦需留意，或令中港股市添上隱憂，故他整體上對港股明年表現是審慎樂觀。

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