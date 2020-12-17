滙豐完成首宗境外投資者通過RQFII認購境內私募基金產品

內媒報道，滙豐銀行(中國)今(17日)宣​​布，已成功協助一家境外機構投資者，通過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)渠道，完成認購其集團境內外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)推出的首只債券私募基金。

據稱這是市場上首單境外投資者通過合格境外機構投資者(QFII)、RQFII渠道認購WFOE PFM的私募基金產品。

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