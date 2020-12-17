港元拆息︰1個月微升至0.279厘
2020年12月17日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.04厘；1星期拆息持平，報0.086厘；與樓按相關的1個月略升至0.279厘；3個月企0.37厘水平。
隔夜 0.04875厘
1星期 0.08679厘
2星期 0.15286厘
1個月 0.27929厘
2個月 0.28375厘
3個月 0.37786厘
6個月 0.54196厘
12個月 0.72298厘
16/12/2020
隔夜 0.05089厘
1星期 0.08679厘
2星期 0.14125厘
1個月 0.27661厘
2個月 0.28589厘
3個月 0.37643厘
6個月 0.54268厘
12個月 0.72298厘
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