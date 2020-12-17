【深度解構】中芯亂局透視：國企管理與科企創新不能共存？

中芯周二(15日)公告指，台積電前營運長、武漢弘芯前執行長蔣尚義將出任公司副董事長兼執行董事，引發該公司研發長梁孟松隨即提出辭呈，震撼了整個半導體產業界，也讓中芯股價大跌。本來，市場預期蔣尚義回巢中芯，與研發長梁孟松將是「珠聯璧合」的搭擋，如今卻演變成「一山不容二虎」的窘境，未知如何收科！

據講，中芯自創辦以來，過去廿年已出現過多次內訌引發的人事變動，以致公司業務發展受阻，一直不見大起色，回報與國策支持和資源投入並不成正比。所講的事件，包括張汝京當年出售在台灣創辦的世大半導體予台積電後，2000年到上海創辦中芯，獲得政策支持，更在2004年在港上市。可其後遭台積電控告侵權，最終中芯敗訴，張汝京辭任。接任的江上舟又在一年多去世，更引發中芯大股東之間的鬥爭，其後執行官王甯國辭職，江上舟生前安排的華虹集團張文義代理董事長。之後繼任執行官的楊士寧與邱慈雲亦陸續辭任。經歷這連番人事變動，中芯虧大本，與台積電的競爭差距愈來愈大。

過去中芯的內部鬥爭中，內地官方都曾作出協調，2015年電子工業部官員張子學接任中芯董事長，並於2017年在創辦人張汝京的力薦下，委任台積電前研發長、當時擔任三星研發副總的梁孟松挖角到中芯擔任聯合執行長。此後在梁的領導下，中芯成功趕上，收窄與台積電的技術差距，業績改善，今年上半年營收與獲利都創下歷史新高。可如今又落入人事鬥爭之中，確令人不勝唏噓。

梁孟松與蔣尚義的取向之別，據講在於梁主力發展晶片製程工藝，而蔣則主張發展封裝測試。梁可能認為找蔣回巢意味公司政策轉向，自己不再需要留下。而據梁所指辭任的另一原因，乃中芯邀蔣回巢，張子學事先未有通知梁。其實張本身屬政府官員背景，官場人事決定一般都是等通告，沒有如商業機構般公開協調，這正正說出國企式的管理，難與創新科技企業的營運的協調問題。

中芯2011年因一串人事紛爭，拖慢了發展進程，到2017年梁孟松加入才回到正軌。如今面對中美之爭，被國家授之重任，卻又再出現高層人事紛爭，會否壞了大事，且等着瞧。畢竟，一家成功的半導體企業，穩定的人才團隊是基本條件，就連這也做不到，發展的可持續性不無疑問，莫論正面對世界一級對手的挑戰...

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