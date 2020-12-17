買唔切比特幣？留意呢隻比特幣影子股…

上周，美國商業服務和分析公司MicroStrategy公告稱，已完成總金額約6.5億美元的可轉債發行，此次發行的6.349億美元淨收益將用於投資比特幣。

據外媒報道，自今年8月起，該公司迄今投資比特幣累計金額逾10億美元，持有的比特幣數量佔據總統通量的0.4%，最新市值達27億美元(約210億港元)。換言之，本來一家科技軟件股，如今變身比特幣影子股！難怪其股價自8月起至今已累升逾倍！

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