比特幣又瘋了！有別於2017一役 機構投資者加入追捧

比特幣周三(16日)突破2萬美元，創下歷史新高。機構資金正大舉進軍加密貨幣領域，今年以來價格幾乎上漲了兩倍。愈來愈多迹象顯示，在全球量化寬鬆的政策環境下，機構資金正大舉進軍加密貨幣領域，助推了比特幣牛市。

外媒報道，灰度比特幣信託基金(Grayscale Bitcoin Trust)的資管規模已經從今年第三季度末的59億美元增加到目前的121億美元，翻了一番多。比特幣交易平台Coinbase則表示，其託管的機構資產已經從4月的60億美元增加到11月中旬的200億美元。

愈來愈多的比特幣巨鯨浮出水面，如區塊鏈投資基金Pantera Capital、Polychain Capital和Galaxy等。

報道引述One River資產管理公司表示，到2021年初，其持有的比特幣和以太幣將達到約10億美元，而這家資管公司背後，有着億萬富翁Alan Howard的支持。事緣Howard名下的Brevan Howard資產管理公司在10月份收購了One River 25%的股權。其名下的另一家公司Elwood資管正在為One River Digital提供交易服務、市場分析和技術等方面的支持。

許多著名投資者也開始積極吹噓比特幣的價值和投資前景。億萬富翁Paul Tudor Jones最近表示，他相信目前比特幣的反彈只是在第一局。貝萊德固定收益部門首席信息官Rick Rieder認為，比特幣作為一種價值儲存手段、甚至可能取代黃金，因為它的功能要比金條多得多。

價值投資者Bill Miller認為，當下持有比特幣的風險比以往任何時候都要低，他預測隨着時間的推移，會有愈來愈多的機構投資者參與。

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