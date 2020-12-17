新華保險首11個月業務增長勝同業 重點發展財管業務
2020年12月17日 11:28
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新華保險(01336)首11個月累計原保險保費收入1,525億元人民幣，按年增加17%。其首席執行官兼總裁李全於公司開放日上表示，公司首11個月業務增長率，為行業中增長最高，銀保及個人保險增長亦領先同業，其他指標如利潤、償付比率及投資收益等亦在行業前列。客戶數目超過3,400萬，新華資產管理規模亦自去年的7,000多億元人民幣(下同)增加至1.13萬億元。
他透露，其財富管理第三方業務開展一年多，資產規模已達3,500億元，料年底可增加至4,000億元。未來仍將重點發展財富管理業務，並繼續發展核心壽險業務及養老業務。
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