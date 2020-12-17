【高盛推介】恒指失守26600點 資金部署熊證？
2020年12月17日 11:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局宣布維持利率與資產購買規模不變，美股隔晚個別發展。恒指今(17日)早則高開148點後升幅收窄，最新已失守26,600點，回軟至26,500點水平。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署熊證，錄得約7,120萬元資金流入，並且資金集中在26,700至26,900點收回區域的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(55457)，與現價有約300點差距。並可留意收回價稍遠，在25,900至26,000點附近的恒指牛(56578)，及活躍條款恒指牛(55243)。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(57342)，與現價有約700點差距。
恒指牛(55457)，收回價26,118點，行使價26,018點，換股比率10,000，槓桿比率49.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(56578)，收回價26,018點，行使價25,918點，換股比率10,000，槓桿比率41.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(55243)，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率36.1倍，活躍條款。
恒指牛(57342)，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率28.9倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(64488)，與現價有約450點差距。並可留意收回價稍遠，在26,950至27,150點間的恒指熊(52611)，及活躍條款恒指熊(50183)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約800點差距。
恒指熊(64488)，收回價26,895點，行使價26,995點，換股比率10,000，槓桿比率44.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(52611)，收回價26,988點，行使價27,088點，換股比率10,000，槓桿比率39.1倍，近550點收回距離熊證。
恒指熊(50183)，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率31.9倍，活躍條款。
恒指熊(53805)，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率28.0倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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