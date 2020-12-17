華府禁投部分中企　MSCI指客戶料禁令不會快速改變

MSCI明晟早前宣布把7間中資企業剔出旗下部分指數，回應美國總統特朗普對購買有關公司股票的行政禁令。

MSCI明晟駐巴黎指數研究負責人Sebastien Lieblich表示，市場預期美國候任總統拜登的新一屆政府不會快速改變有關禁令。他稱在與100名客戶就指數調整的討論中，普遍客戶認為有關問題並非拜登政府的最高優先選項。他亦表示，公司將推出保留被禁中資企業的新指數，又指少數客戶提出相關要求。

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