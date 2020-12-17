中國經濟：新版市場准入負面清單列入事項減8項

國家發改委及商務部日前發布《市場准入負面清單(2020年版)》，共列入事項123項，較2019年版清單減少8項。

公告顯示，2020年版清單放開「森林資源資產評估項目核准」「礦業權評估機構資質認定」「碳排放權交易核查機構資格認定」等3條措施；根據「放管服」改革進展，刪除「進出口商品檢驗鑑定業務的檢驗許可」「報關企業註冊登記許可」「資產評估機構從事證券服務業務資格審批」「證券公司董事、監事、高級管理人員任職資格核准」等14條管理措施。同時調整規範部分措施表述，審慎增列少數事項措施，完善清單制度設計。

發改委新聞發言人孟瑋表示，清單修訂出台有利於進一步放寬准入限制、實現平等准入，推動有效市場與有為政府更好結合，加快形成高效規範、公平競爭的國內統一市場。

孟續稱，中國已在全國范圍確立了市場准入環節的負面清單管理模式，清單之外的行業、領域、業務等，市場主體可以依法平等進入，實現「非禁即入」。

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