港股格局：譚智樂料維持悶局　資金追逐醫藥股

港股開市曾一度跌至26,400點水平，及後回升。

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，年底前股市將維持悶局，12月的美國經濟數據參差，預料恒指將維持在26,000點至27,000點水平。

若市場消息好轉，包括美國國會公布財政紓困方案或疫苗試驗有新進展，或短暫重上27,000點關。惟市場缺乏利好消息，而且聖誕假期將至，到時成交額將再度縮減。

個別板塊方面，內地醫保談判成功，消息將帶動資金12月底追捧醫藥股。至於新、舊經濟股方面未見特別好消息，短線資金繼續輪炒。

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