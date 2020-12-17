港股格局：許繹彬籲收拾心情　明年再戰

恒指周四缺乏方向，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美國聯儲局一如市場預期，將維持貨幣政策及債券購買計劃不變，而主席鮑威爾亦表示，若收縮買債操作將提前示警。另外，在國會尚未達成新紓困計劃，以及確診病例再度攀升下，美國11月零售額降幅超預期，令經濟復甦受阻。雖然有消息指美國將短期內公布經濟刺激措施，但對美股刺激不大，且全球股市均充斥着節日氣氛。

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