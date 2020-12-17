【高盛推介】友邦跌穿90元關 可留意價外沽證
2020年12月17日 12:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦今(17日)半日跌約1.5%，報89.6元，並連失91及90元兩關，走勢落後大市。有券商料，友邦明年或會是強勁復甦的一年，重申「買入」投資評價，目標價105元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及牛證於本周二(15日)，分別錄得約380萬及140萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看淡，可留意屬長年期、價外兼低街貨的友邦沽(20473)。
友邦沽(20473)，行使價72.83元，2021年12月28日到期，實際槓桿3.8倍，長年期、價外、低街貨。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最突出的友邦購(18890)。貼價選擇可留意年期約7個月的高槓桿友邦購(17919)。牛證方面的貼牛選擇可留意友邦牛(58930)，與現價有約5.7元差距。遠牛選擇則可留意友邦牛(54766)，與現價超過10%差距。
友邦購(18890)，行使價100.1元，2021年03月05日到期，實際槓桿12.3倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
友邦購(17919)，行使價96.93元，2021年07月27日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、中年期、高槓桿。
友邦牛(58930)，收回價83.8元，行使價82.8元，換股比率100，槓桿比率13.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
友邦牛(54766)，收回價78.8元，行使價78.2元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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