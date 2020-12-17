傳物流企業貨拉拉尋求新一輪融資　估值624億元

外媒引述知情人士透露，從事貨運、物流等業務的貨拉拉尋求至少5億美元新一輪融資，估值為80億美元(約624億港元)。依投資者需求，籌資規模據悉可能會更高。

知情人士稱，最新一輪融資的磋商處於初步階段，細節仍然可能有變。貨拉拉代表沒有立即回應查詢。

公司網頁資，貨拉拉2013年於粵港澳大灣區創立，在亞洲、南美及美國的24個市場運營，有超過70萬司機伙伴。其業務重心在中國。去年，貨拉拉完成了3億美元的D輪融資，投資者包括高瓴資本、紅杉資本等。

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