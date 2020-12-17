德國政府有條件允許華為參與5G網絡建設

德國內閣周三(16日)同意一項資訊安全法案，要求電訊設備製造商有更高安全標準，被視為有條件地允許中國科技巨企華為參與當地5G網絡建設。華為發言人對此表示歡迎，又指法案意味對所有供應商都有更高及平等安全標準。

法案內容包括，若任何供應商作出虛偽陳述、不支持安全審查、沒有或未有即時報告、修復漏洞等，由總理府、內政部、經濟部及外交部代表組成的委員會，將有權宣布其為「不可信賴供應商」。假如供應商多次違反上述規定，委員會有權將供應商排除在網絡建設之外。

法案仍有待國會通過，預計明年1月審議。美國《華爾街日報》有分析指，中國是德國最大貿易夥伴，且是德企最大市場，柏林不願加入美國遏制華為行列，而是尋求讓華為在當地開展業務，但同時要有足夠監控來安撫華府。

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