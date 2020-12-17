荔枝角道888號商廈不足1周沽74伙　吸金逾13億元

市場消息透露，有一名投資者斥資逾3億元，購入中層全層樓面，建築面積達24,426方呎。據悉，項目兩輪銷售共錄得9組大手成交，反映市場對區內優質商廈需求殷切。買家比例方面，兩輪銷售佔約8成為用家，不少更是醫生或從事其他專業服務人士，其餘兩成是投資者。而最高成交呎價為16,420元，創疫情爆發後區內新高。

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