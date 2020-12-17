荔枝角道888號商廈不足1周沽74伙 吸金逾13億元
2020年12月17日 13:05
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荔枝角道888號銷售反應踴躍。
住宅新盤銷情減慢，樓花商廈推售則錄熱銷反應。新世界發展(00017)旗下長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目，今日展開第2輪銷售，推出44伙於1小時極速沽清，單位售價介乎734.1萬至3,373.7萬港元，平均呎價13,275元。項目自上周六開售至今不足一個星期，已累售74個單位，成交額逾13億元。
市場消息透露，有一名投資者斥資逾3億元，購入中層全層樓面，建築面積達24,426方呎。據悉，項目兩輪銷售共錄得9組大手成交，反映市場對區內優質商廈需求殷切。買家比例方面，兩輪銷售佔約8成為用家，不少更是醫生或從事其他專業服務人士，其餘兩成是投資者。而最高成交呎價為16,420元，創疫情爆發後區內新高。
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