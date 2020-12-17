一號銀海套三房賣1480萬 同類單位11個月最平

中原黃家全表示，奧運站一號銀海8座中層C室，實用面積665方呎，套三房間隔，以1,480萬元沽出，呎價22,256元。原業主於2005年10月以680.7萬元購入，現沽貨帳面獲利799.3萬元離場，單位15年間升值逾1.1倍。

據悉，屋苑同類型C室單位對上一宗低價成交於今年1月錄得，實用面積同屬665方呎的3座中層C室，當時以1,400萬元成交，反映是次新成交創屋苑同類型單位11個月新低。

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