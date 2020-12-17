調查：疫情下近70%女性擔憂自身職業發展能力

新冠肺炎疫情改變了大眾工作模式，有會計師行發表的研究顯示，近82%的受訪女性認為疫情對其生活產生不利影響，其中近70%女性對自身職業發展能力表示擔憂。

疫情對職場女性的日常生活造成巨大衝擊，研究發現，65%表示目前承擔了更多的家務，1/3指疫情期間工作量增加。這些變化給受訪者帶來了眾多負面影響，主要表現為身體健康受損(40%)、無法平衡工作與生活(40%)及心理健康受損(39%)。

需要照料家庭的女性面臨着尤為艱巨的挑戰，承擔75%以上家庭照料職責的女性數量幾乎增長了2倍，由疫情前的17%上升至48%。此外，多數已生育女性表示，需要承擔更多的育兒責任(58%)及家庭教學/教育責任(53%)。相比需要照料家庭的女性，毋須照料家庭的女性則更多地在工作中隨時待命(44% Vs 53%)，並因此承受了各種壓力，如後者較前者感到更加不堪重負(58% Vs 41%)。

疫情亦令許多職場女性擔憂將對其短期及長期職業發展產生影響。大多數受訪女性認為，未來一年內，有望在某種程度上實現職業進階，如職位晉升、薪酬提升、職務變化或承擔更大責任等。但60%的受訪女性表示，考慮到相應代價，不確定是否會爭取職業上的晉升。例如，認為需隨時待命的受訪者中，23%擔心會在個人責任與職業發展間作出選擇，10%表示可能考慮暫時離職或徹底告別職場。

對於疫情期間為支援女性職業發展，研究指企業目前可採取6項關鍵舉措，包括靈活工作制常態化；彰顯信任和同理心；提供人際交流與輔導機會；根據員工日常生活節奏，安排培訓進修；消除繼任及晉升計劃中的無意識歧視；制定多元、尊重、包容的價值觀，並始終貫徹於日常工作中。

研究調查了全球各地近400名職場女性，揭示了疫情對其工作生活平衡(work-life balance)及美好生活(well-being)的衝擊，並指出受疫情影響，近年來在職場性別平等方面的積極進展將面臨威脅。

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