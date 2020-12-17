調查：不足3成港人能實踐半數「健康生活習慣」

研究指，對前景樂觀、積極生活、自我鼓勵、了解自己及自己的情緒、擁有自主獨立的感覺、維持良好的人際關係、堅持不斷學習及發掘新事物、及安排時間休養生息為最影響大眾實踐「健康長久好生活」的生活習慣。

研究顯示，85%受訪人士並未完全實踐上述8個習慣，僅15%的受訪人士相信自己正實踐這些生活習慣。研究亦指，實踐8個生活習慣有助港人改善健康，其中「安排時間休養生息」為最簡單的一步。縱觀包括香港在內的所有受訪市場，「對前景樂觀」則被視為最具影響力的生活習慣，表現最佳的受訪者抱持「對前景樂觀」的比率，為整體受訪者的2.3倍。

是次研究與來自香港及亞太地區多個專業範疇逾80位專家進行訪談，並透過問卷訪問來自亞太區的6,000名消費者，當中500名受訪者來自香港。

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