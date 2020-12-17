樓市調查：計劃未來1年入市港人減至不足4成　代理促盡快減辣

第四波疫情未有緩和迹象，香港置業於11月底進行的2020年第四季「客戶置業意向調查」調查發現，成功收回376份有效問卷，當中最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達52.7%，按季升5.5個百分點，比例創5季新高。至於計劃未來一年入市受訪者則達39.4%，按季少2.6個百分點。

此外，調查結果亦顯示，對於影響入市決定的因素，以樓控措施最顯著，佔達25.5%，按季上升10.9個百分點。其次是樓價走勢，則佔18.4%，按季跌4.2個百分點，而房屋供應亦達16%排第三，按季升7個百分點。息率走勢及家庭收入，分別佔達13%及11.4%，較上季跌3.1與1.2個百分點，而按揭優惠則只佔6.4%，按季少5.9個百分點。

該行指出，今年截至12月14日，本港樓價僅輕微下調約0.3%，並未出現大跌。該公司行政總裁李志成表示，基於肺炎疫苗「出世」，料可對樓市及經濟起提振刺激作用，預計樓市亦受惠呈「小病初癒」的狀態，樓價由波動漸見平穩。同時，建議政府及早減辣穩定樓市，助市民上車換樓。該行營運總監姚偉南亦指出，調查結果反映不少市民有見疫情仍存在不明因素，暫時抱較觀望態度，靜待有「啱價」心水盤才考慮入市。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020