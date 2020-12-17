全球製造業供應鏈重整　印度何解不太可能取代中國？

中美爭霸，不少外資選擇逐步減少中國投資，轉移開拓如印度等其他新興市場，但經歷並不成功，更有感印度無法取代中國，何解？

南韓銀行業者的經驗是一個例子。南韓的銀行業者雖已進軍印度約30載，但在理解當地員工和縮小雙方文化差距等層面，顯然尚有好長的路要走。

南韓媒體報道，本周稍早，南韓一家商業銀行在南韓和印度的多名高層與員工，都收到了以英文與韓文書寫的電郵，信中譴責新德里分行的韓籍總經理行為不當、騷擾員工，且違反新冠肺炎防疫準則等。

不過，該行總行否認相關指控，說之前也從部分印度員工接獲類似投訴。該行指公司不會採取行動，因為新德里分行總經理未有不法行為。又認為印度是相當獨特的國家，因此與南韓有相當大的文化落差。部分印度員工難以理解南韓由上至下的企業文化，也不明白這是在激勵他們。

然而，如果這封檢舉函一如該行發言人所言，肇因於文化差距，那麼許多插旗印度的南韓銀行，可能也會面臨類似問題，因為他們同樣有着遠比其他產業更嚴苛的企業文化。

專家警告，印度員工的不滿長期累積下來，可能導致更激烈的勞工抗爭，並危害南韓企業在當地的營運，尤其印度勞工在感到不被主管認可時，會傾向組成工會。專家又建議，布局印度的南韓金融業者，必須了解當地文化以免重蹈覆轍。以往許多韓企與外國企業，在與印度員工爆發激烈衝突後，最終要撤離印度。

南韓文化偏好制定嚴格規範、團隊合作及完美秩序，但印度文化喜愛彈性工時、個人主義，且因印度是個多元宗教、文化、種族及階層的國家，因此會更包容差異性，故南韓經理人必須時常鼓勵印度員工，避免在眾人面前公開羞辱他們。

可見，外資要增加印度投資，以減少中美之爭在中國市場的風險，並不容易，這也是為何，今年整體上未見大量外資撤離中國市場的原因之一。

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