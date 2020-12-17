疫情驅動數碼醫療發展　「預約診症」市民最感興趣

保誠保險調查結果顯示，雖然83%受訪者認為健康比財富重要，較疫情前的6成為高，惟88%受訪者的運動量未能達到國際標準，僅18%受訪者認為其有足夠的健康保障，反映市民的實際健康行動與期望存在落差。

調查指，僅14%受訪者表示有充足的儲蓄及保險等財政準備，去應對突發或潛在醫療支出，反映市場上的醫療保障仍然存在顯著缺口。而疫情令港人減少或避免使用面對面的醫療服務，當中牙科服務(57%)、西醫求診(50%)、中醫求診(43%)及物理治療(43%)最受影響。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅指，疫情下市民加大醫療保障，該公司上半年醫療保單的投保數目較疫情前增加約2倍。該公司「Pulse by Prudential」健康應用程式的下載量自今年3月下旬在港推出起，已錄得逾50萬下載量，並透露明年計劃推出「遙距診症」功能。

疫情推動數碼科技應用，調查發現受訪者使用遙距診症的意欲有上升趨勢，最令人感興趣的遙距診症服務包括預約診症、排隊和繳費(75%)、藥物派送(69%)、病毒檢測(63%)、覆診(54%)及遙距西醫診症(51%)。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，市民在使用遙距診症時最關注私隱及診斷的確定性，建議中小企在開發相關應用程式時可參考以上兩項因素，而政府及公營機構等同時提供資助計劃幫助中小企提升科技能力。

是次研究於今年11至12月期間以網上問卷形式進行，共訪問1,500名年齡介乎20至54歲的香港市民。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020