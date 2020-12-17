環聯：疑似節日網購詐騙比率達28%　全球第3高

環聯網上零售趨勢發現，2020年全球節日購物旺季之初，客戶因涉及詐騙迹象而拒絕或審查的交易百分比為28%，較去年同期上升41%。截至目前為止的節日旺季中，香港的高風險網上交易比率是全球所有國家或地區中排名第3高。

有關調查是基於環聯於雙十一(11月11日)至感恩節後的網購星期一(11月30日)期間，對其網店客戶的零售交易進行分析所得。

踏入節日購物旺季，環聯於今年11月1日至11月5日在全球進行的消費者財政困難研究亦顯示，受訪的1,000名香港消費者中，有36%表示曾成為新冠肺炎相關數碼詐騙案的目標，較4月13日當周的同一調查增加20%。

根據最近的調查，8%的受訪者表示，曾蒙受新冠肺炎相關詐騙所帶來的損失，與4月13日當周調查所得的百分比相同。

環聯亞太區創新方案副總裁殷虹表示，疫情加速消費者從實體店轉向網上交易，網店更需要具備偵測數碼詐騙意圖的能力，為了不會錯失這些銷售新機遇，企業亦同樣需要確保消費者能夠安全地進行數碼交易。

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