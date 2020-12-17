【市後重點睇】油金做好　道期升134點

美匯指數失守90關；港匯處7.7525；離岸人民幣(CNH)見6.5099；美元兌日圓報103.21；歐元企1.2236；英鎊見1.3575。金價高見1,874美元。油價升逾1%，布油報51.79美元，紐油處48.52美元。道指期貨升134點。

●市後關注點

-20:00 英倫銀行議息結果

-21:30 美國11月新屋動工；美國上周新申領失業救濟人數

●比特幣破頂：

-比特幣又瘋了！有別於2017一役，機構投資者加入追捧。

-買唔切比特幣？留意呢隻比特幣影子股…

-散戶慘了！比特幣創新高時，Coinbase平台陷網絡堵塞。

-比特幣突破2萬美元關只是開始？專家料可挑戰40萬美元...

●魏德曼：歐央行緊急貨幣措施不能成為長期手段。

●瑞典上訴法院允許重啟5G頻譜拍賣，華為及中興被禁參與。

●德國政府有條件允許華為參與5G網絡建設。

●傳騰訊調整加薪機制，每年4月例牌加薪有變。

●中國經濟：

-新版市場准入負面清單列入事項減8項。

-中銀保監研加強商業保險承辦大病保障。

-傳內地三大電信商開始部署5G消息規模化。

-今年移動遊戲銷售收入按年增長32.6%。

●金管局：聯儲局維持利率符預期，關注疫情及美政策方向。

●滙豐銀行維持最優惠利率在5厘不變。

●調查：

-疫情下近70%女性擔憂自身職業發展能力。

-不足3成港人能實踐半數「健康生活習慣」。

-樓市調查：計劃未來1年入市港人減至不足4成。

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