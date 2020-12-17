【市後重點睇】油金做好　道期升134點

2020年12月17日 16:13
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    美匯指數失守90關；港匯處7.7525；離岸人民幣(CNH)見6.5099；美元兌日圓報103.21；歐元企1.2236；英鎊見1.3575。金價高見1,874美元。油價升逾1%，布油報51.79美元，紐油處48.52美元。道指期貨升134點。
    ●市後關注點
    -20:00 英倫銀行議息結果
    -21:30 美國11月新屋動工；美國上周新申領失業救濟人數
    ●恒生指數收市升218點或0.82%，收報26,678點。國企指數收報10,545點，升83點或0.8%；科技指數收報8,332點，升186點或2.29%，主板成交1,289億港元。大型科網股連日反彈，京東集團飆3.65%；阿里巴巴升2.7%；美團及騰訊齊升2%。小米集團受制30元阻力，無起跌。醫藥股連日反彈，中國生物製藥飆7.8%；藥明生物創新高，漲6.52%；石藥集團升4.11%。https://bit.ly/38d1QXy
    ●A股快報：滬綜指漲逾1%重上3,400點，有色金屬股領飆3%。https://bit.ly/3gYekX4
    ●比特幣破頂：
    -比特幣又瘋了！有別於2017一役，機構投資者加入追捧。
    -買唔切比特幣？留意呢隻比特幣影子股…
    -散戶慘了！比特幣創新高時，Coinbase平台陷網絡堵塞。
    -比特幣突破2萬美元關只是開始？專家料可挑戰40萬美元...
    ●魏德曼：歐央行緊急貨幣措施不能成為長期手段。
    ●瑞典上訴法院允許重啟5G頻譜拍賣，華為及中興被禁參與。
    ●德國政府有條件允許華為參與5G網絡建設。
    ●傳騰訊調整加薪機制，每年4月例牌加薪有變。
    ●中國經濟：
    -新版市場准入負面清單列入事項減8項。
    -中銀保監研加強商業保險承辦大病保障。
    -傳內地三大電信商開始部署5G消息規模化。
    -今年移動遊戲銷售收入按年增長32.6%。
    ●金管局：聯儲局維持利率符預期，關注疫情及美政策方向。
    ●滙豐銀行維持最優惠利率在5厘不變。
    ●調查：
    -疫情下近70%女性擔憂自身職業發展能力。
    -不足3成港人能實踐半數「健康生活習慣」。
    -樓市調查：計劃未來1年入市港人減至不足4成。
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