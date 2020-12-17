宅經濟：Sony股價近20年首破1萬日圓關　任天堂見逾10年新高

新冠肺炎疫情持續影響下，網絡遊戲需求大增，帶動遊戲主機任天堂Switch熱銷，Sony新推出的PS5也被搶購。隨着疫情未退，和聖誕假期將近，投資者也正關注遊戲主機市場。外電報道，任天堂股價在今（17日）收市大升6.61%，至每股6.76萬日圓，創2007年12月以來最高；Sony股價收升2.66%，至每股1萬0025日圓，為2001年以來首次突破每股1萬日圓。

報道引述券商分析指，日本家用遊戲機市場的軟、硬體總銷售額，在今年11月年增5.5%。最近的疫情傳播和即將到來的耶誕節季節，讓投資者開始關注遊戲主機廠。

Sony和微軟公司都在11月發布新遊戲主機。

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