搬石砸腳：中國限制澳洲煤進口　傳浙江工廠停電限產

中澳中爆發貿易戰，中國對澳洲進口煤炭採取限制措施。惟有報道指，為節省用煤，浙江省、湖南省等地近期實施限制措施，導致義烏小型企業和小作坊停產、湖南發改委下令晚間交通燈及路燈關閉。分析指出，一旦澳洲完全停止向中國出口鐵礦砂，對中國將產生嚴重衝擊。

中澳關係緊張已演變為貿易戰，中國對澳洲進口煤碳採取抵制，受影響的不僅僅是澳洲煤礦業者，連中國的相關行業也受到嚴重衝擊。有外媒引述內地消息指，當天收到浙江義烏的老闆信息指出，不能及時出貨，原因是義烏開始限電、停電。義烏的小型企業和小作坊已全面停電，並抱怨停電目的是為了節能，還是讓大家停止生產和停止取暖？

中國第4季停止向澳洲採購煤炭後，與印尼舉行煤炭採購對接會，敲定明年向印尼增購價值近15億美元的動力煤，試圖彌補停購澳洲煤炭產生的需求缺口，惟有用家指，用澳洲煤發電，它的能耗比較高，如果買印尼的煤，每1噸產生的電量少好多。

中國進口煤礦最主要的來源國為澳洲。分析指澳洲有反制中國的措施，但暫時未啟動，就是對中國停供鐵礦砂。現在中國每年進口鐵礦砂10億噸以上，主要從巴西、澳州及南非3國進口，南非稍微少一點。如果澳洲和巴西聯合起來，對中國停供鐵礦砂，中國所有的鋼鐵企業立即停產。所以限制澳洲煤碳進口是非常愚蠢的行為。

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