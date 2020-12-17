中國經濟：內地促晶片及軟件產業發展　最高免10年所得稅

中國財政部、稅務總局、發改委及工信部聯合發布《國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》，為企業提供免徵所得稅優惠，自今年1月1日起執行。

公告指出，中國鼓勵的集成電路線寬小於28納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1至10年免徵企業所得稅；國家鼓勵的集成電路線寬小於65納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1至5年免徵企業所得稅，第6至第10年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅；國家鼓勵的集成電路線寬小於130納米，且經營期在10年以上的集成電路生產企業或項目，第1至第2年免徵企業所得稅，第3年至第5年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

國家鼓勵的線寬小於130納米的集成電路生產企業，屬於國家鼓勵的集成電路生產企業清單年度之前5個納稅年度發生的尚未彌補完的虧損，准予向以後年度結轉，總結轉年限最長不得超過10年。

此外，國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業，自獲利年度起第1至第2年免徵企業所得稅，第3至5年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。而國家鼓勵的重點集成電路設計企業和軟件企業，自獲利年度起，第1至5年免徵企業所得稅，接續年度減按10%的稅率徵收企業所得稅。

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