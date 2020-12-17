【產經直播】港股走勢有起色？
2020年12月17日 16:31
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美國聯儲局公布今年最後一次議息結果，一如市場預按兵不動，並承諾維持目前的低息環境及買債目標，直至經濟復甦有顯著進展。港股周四(17號)反覆向上，以全日高位收市，收報26,678點，升218點，走勢上算有起色？
隔晚美股納指創新高，香港上市的大型科網股ATMJ反彈撐市，市場已消化當局的反壟斷監管風險？邊一隻值得吸納作長線步署？
光伏股普遍回吐，但個別股份仍有承接。周二才剛發盈喜的信義光能(00968)配售3億股新股，佔公司擴大後股本約3.41%，每股作價13港元，股價低開曾挫逾半成，其後逐步收復失地倒升，投資者仲追唔追？
百威亞太(01876)被大行瑞信降評級至中性，目標價27元。瑞信表示，欣賞百威高端產品組合的實力，但要面對來自華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)的激烈競爭。潤啤及青啤股價亦反覆，疫情未減，全球各地都落實收緊社交措施，即使節目臨近，也難以盡情慶祝，啤酒銷情會否受影響，相關股份股咪掂住？
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