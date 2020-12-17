香港總商會：失業率明年中才好轉 或回落至4.8%

香港總商會總裁梁兆基預料，今年香港本地生產總值(GDP)收縮6%，明年回復正增長3.5%。失業率方面，今年底料將升至7%，由於第四波疫情爆發，同時政府不會推出新一輪「保就業」計劃，明年首季失業率恐進一步惡化，明年中才開始好轉，年底料可回落至4.8%。

他表示，有29%該會會員表示今年有縮減人手，11%企業則會增聘人手，中小企與大型企業的比例分別不大，相信與「保就業」計劃有關。而未來12個月，有14%企業表示將會裁員，當中旅遊業佔比最大，有31%，其次則為零售、運輸及地產。他亦指，今年失業率較沙士時期低，主要由於不少企業採取了放無薪假、減薪等方案應對，但實際上今次疫情為中小企帶來的負面影響遠超沙士。

在零售方面，他預期今年零售銷售倒退24%，即使明年疫情減退，消費市道亦難在短時間內復甦，加上市民收入普遍下跌，消費意欲大減，料明年零售銷售僅可增長1.5%。

他續指，由於明年上半年訪港人流恢復需時，冀大部分港人可在明年中完成新冠肺炎疫苗接種，料上半年經濟反彈力度將低於下半年。他預期，今年通脹率為0.3%，明年香港經濟開始恢復，在美元弱勢下，預期明年通脹率為1.4%，料香港經濟需一至兩年時間才可回復至疫情前水平，企業對前景「憂喜摻雜」，普遍期望隨疫苗出現，明年下半年情況會有所改善。

梁氏表示，在疫情期間，企業明顯出現加大對數碼投資的趨勢，建議政府可推行政策，以幫助中小企作數碼轉型。另外，有6成企業容許員工在家工作，對紓緩租金成本有幫助，相信在家工作將成為未來趨勢。

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