建銀國際：港股全年料呈M形走勢　推薦十隻首選股

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利料，港股全年大致呈前高後低的M形走勢，恒生指數全年波動區間在23,500至29,500點，國企指數波動區間介於9,500至12,000點，科技指數介乎7,000至9,500點。他指，上半年港股主要受疫苗及盈利復甦所帶動，要警惕下半年疫情控制後，貨幣政策會否迎來收水，更指上半年倘大市升到28,000點左右就應該鎖定利潤。

他亦指，港股明年的盈利復甦的反彈力度將弱於2017年，預計明年恒指每股盈利將增長15%，較市場預計的升19%為少。惟他仍看好港股多於A股，除了內地股市很少連續上升兩年以上，亦因為內地明年的貨幣政策很可能回歸中性審慎的基調，著力穩槓桿及防範和化解金融風險，收水力度對於A股的壓力更高大。另美元貶值有利資金流至新興市場，也利好港股。

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