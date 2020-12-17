深圳控股11月合同銷售額按年降83%
2020年12月17日 16:44
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深圳控股(00604)宣布，2020年11月集團合同銷售額約9.05億元人民幣(下同)，較上個月上漲約109%，較去年同期下降83.7%，合同銷售面積約為58,761平方米，較上個月上升約156.4%，較去年同期下降24.5%。
今年1至11月，集團總合同銷售額約116.82億元，較去年同期下降13.2%，總合同銷售面積約476,153平方米，較去年同期上漲19.6%，每平方米平均售價約為24,533元。
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