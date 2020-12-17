中原：全年二手樓價料跌0.2%　明年反覆向上

今年受疫情影響，但樓價未見大幅回落。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年全年二手樓價料只微跌0.2%，算是橫行，而低息環境及按保計劃放寬支持下，交投量按年料升約15%至約4.1萬宗。相反，因2019年在空置稅消息影響下，發展商加快銷售貨尾，帶動去年一手成交量逾2萬伙，但今年疫情下個別月份減慢推盤，料今年全年僅售1.49萬伙，按年少約28%。

他續稱，息口持續低企，現時銀行拆息低至1.55厘的10年新低，各國量寬政策下市場資金充裕，加上政府增加公營房屋供應比例，私樓新供應維持低位，而疫情下市民留家時間增多，生活模式改變，令買家意向入市面積更大單位，加上未來疫苗來臨，經濟亦有望復甦，眾利好因素下，預期明年樓價反覆向上，首季將反升2至3%，全年整體樓價可錄7%升幅，屆時中原城市領先指數重回約190點的歷史高位。

此外，豪宅樓價今年雖跌近2%，但明年通關後外地買家重回香港物業市場投資，料豪宅樓價明年可升8至10%，而中小型住宅升幅則為5至6%，另一、二手住宅明年交投量料分別達2萬及4.2宗水平，合共錄6.2宗，較今年多13%。相反，受整體經濟回落拖累，今年香港租金已跌約8至10%跌，明年有機會再跌5%。

陳氏又指，該行今年營業部員工人數，比去年增約200人，隨着入伙盤增多，該行亦進駐不同新商場舖位，明年續增聘300至500人，並加開30間分行。對於房屋政策，建議政府降低不合時宜的壓力測試，同時放寬樓價1,500萬元以下物業按揭門檻，促進換樓活動，同時應考慮增加私人住宅供應比例。

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