【零售浩劫】包浩斯將關閉港澳以外地區14家實體店

該集團指，近年非香港及澳門業務分部之業績不甚理想，截至2018年、2019年及2020年3月31日止連續三個財政年度均錄得虧損。此外，新冠肺炎大流行令該分部之銷售業績進一步惡化，使其線下業務面臨更大困境及風險。截至2020年9月30日止6個月，集團來自非香港及澳門分部之營業額大幅下跌約80.8%至約2,240萬港元，佔集團綜合營業額約13.1%。

經仔細考量後，董事會決定於截至2021年3月31日止年年度關閉其非香港及澳門業務分部之所有實體零售店舖，並將資源重新集中於香港及澳門等熟悉市場上。集團仍可通過其香港總部集中管理之線上業務進入非香港及澳門市場。董事會相信，該戰略性舉措可創造更有效範疇經濟效益，符合集團及其股東之整體最佳利益。

此外，視乎與有關店舖業主磋商之最終結果而定，關閉店舖可能產生虧損，惟預期不會對集團整體營運及其現金流量造成重大不利影響。於公告日期，集團有充足手頭現金應付當前業務需求。

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