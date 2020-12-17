山頂文輝道豪宅地明日截標　市場上限估值109億元

山頂文輝道2、4、6及8號豪宅地皮，即將於明日(18日)截標，華坊諮詢資深董事梁沛泓預期，地皮可收到6至8份標書，成交價約101至約109億元，每方呎樓面地價約3.9萬至約4.2萬元。為市場上限估值。

上述地皮於2018年10月時曾連同文輝道9及11號招標，他指出，當時市場估值每方呎樓面地價高達6萬至12萬元，雖共接獲5份標書，但最終流標收場。而是次推出的地皮面積為原先的約七成，現時地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面面積約25.9萬方呎。

他又指，是次推出的山頂地皮屬罕有供應，縮少項目規模令投資總額降低，加上市場已大幅調低估值，相信有興趣參與的財團會增加。而賣地章程亦容許發展商可申請契約修訂，與原項目餘下三成的地盤將來共用使用康樂設施、泊車位等，令兩地皮產生協同發展潛力。

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