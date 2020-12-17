港交所：續專注落實3年戰略計劃　打造「國際領先亞洲時區交易所」

港交所在「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」這3大戰略上進展良好。年內，滬深港通及債券通實施了一系列新的優化措施，這兩個連接香港與內地市場的互聯互通計劃更添吸引力；而該公司多項市場微結構優化措施，亦進一步提升香港作為交易及金融投資中心的競爭力和吸引力。

該公司於7月推出了MSCI亞洲及新興市場指數期貨，香港作為亞洲領先的衍生產品交易樞紐的地位更形鞏固，香港交易所亦進一步面向國際，深化與全球不同資產類別的投資者的關係。

11月該公司宣布計劃開發革新平台「FINI」，簡化在香港首次公開招股的結算程序，鞏固香港全球首選上市地點的地位。該項深度創新計劃凸顯了香港交易所在香港市場科技發展方面的決心和進展。該公司近期亦宣布推出「Synapse」平台，將可大幅提升滬深股通交易後工作流程的效率及透明度，讓更多國際投資者參與中國內地股本證券市場。

在2018年改革上市制度後，該公司繼續致力締造更有動力、更多元化的香港市場，並取得顯著成效，吸引了不少新股來港作主要上市及第二上市，有助推動本地市場結構轉型，年初至今(截至12月10日)來自新經濟公司的上市集資額比去年同期更上升逾61%。香港已建立了亞洲最蓬勃的科技及新經濟公司金融生態系統。

該公司的新股市場集資金額有望創2010年以來的新高，當中新經濟公司佔上市新規實施以來香港整個新股市場集資總額近60%(截至12月10日)。新經濟公司對股票市場平均每日成交金額的佔比不斷增加，由2018年的4.1%增至2020年11月的22.8%。短短幾年，香港已成為全球第二大生物科技融資中心，自上市新規生效以來，已迎來47家醫療健康和生物科技公司在香港主板上市。

為慶祝香港交易所上市20周年，新成立的香港交易所慈善基金啟動「香港交易所慈善夥伴計劃」，並捐出首筆2,000萬元，支持理財教育、社會多元共融、扶貧紓困，以及環境可持續發展等四大範疇的社區項目的長遠發展。夥伴計劃與香港交易所於2020年進行的其他慈善事業，年初至今合共已為社區捐出超過一億元。

為實現持續發展目標，並促進香港成為亞洲領先的綠色及可持續發展金融中心，該公司成立了可持續及綠色交易所「STAGE」。STAGE為亞洲首個多元資產類別可持續金融產品平台，推出初期涵蓋29隻由亞洲領先企業發行的可持續發展金融產品。

展望2021年，該公司會繼續專注落實3年戰略規劃，捕捉區內外各項發展機遇，以實現成為「國際領先的亞洲時區交易所」的願景。

集團行政總裁李小加說：「今年是香港交易所成果豐碩的一年，儘管宏觀環境充滿挑戰，我們的業務仍然欣欣向榮。我們繼續穩步推進集團的三年戰略規劃，把握增長機遇，並審慎控制成本和管理風險。2020年更加凸顯了香港作為亞洲金融中心的地位。我相信，香港交易所未來將繼續在連接全球投資者、企業和市場方面扮演重要角色。」

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