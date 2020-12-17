香港結算推出新服務　利便股東提交提請事項

現時投資者須先通過中央結算系統經紀參與者，從中央結算系統證券存管處提取實物的合資格證券，並以自身名義重新登記證券後，向上市公司提出提請事項以行使股東權利。

新服務推出後，投資者毋須先從中央結算系統存管處提取合資格證券，便可向發行人作出3項提請事項，包括要求上市公司的董事召開股東大會；要求上市公司就有待在股東大會上處理的、某被提出的決議所述的事宜或其他有待在該大會上處理的事務向股東或相關證券持有人傳閱陳述書，以及要求發行人發出關於可在周年股東大會上恰當地動議並擬在該大會上動議的決議的通知。

通過上述新服務，中央結算者參與者可根據相關規則及程序，透過香港結算代投資者向發行人提交提請事項申請。

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