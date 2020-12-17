滙豐：明年中港企業盈利料增15至20%　亞洲幣策趨鷹派

滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱指，今年以來恒指表現跑輸，因為金融股權重比較高，相信明年經濟步向正常化、經濟活動恢復，傳統金融及地產股可做好，在低基數效應下，預計明年中港企業盈利增長15至20%。

對於內地加強對大型科企監管，她評論，這些科技企業對內地經濟增長貢獻很大，亦為內地提供許多就業機會，相信當局加強監管並非要摧毀整個行業，而是令行業環境更健康。

滙豐環球投資管理環球首席策略師Joseph Little預期，整體上亞洲經濟體在有效控制疫情，明年可望迎來周期性上升，但預期增長動力將與其他地區同樣溫和。另亞洲政策措施預料將更具針對性及差異化，內地的貨幣政策將較亞洲其他地區鷹派，同時當局亦會優先推動「雙循環」發展策略，促進國內創新及擴大對外開放。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020