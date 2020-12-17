利率優勢吸引資金流入　在岸人民幣創一周新高

在岸人民幣創一星期新高，周四(17日)升43點子，收報6.5335兌每美元。分析指，中國近期出口表現及貿易順差超出預期，加上美元趨弱及中美國債孳息率差距擴大，資金配置需求大，人民幣近期持續升值。若明年美元進一步呈弱，預計明年人民幣或上望6.4甚至6.3水平。

人民幣中間價今日下調7點子，至6.5362，惟在岸人民幣日內曾高見6.52。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，中期而言，由於中國政府再度關注穩定槓桿，人民銀行短期內減息和降準的機會不大，利率的相對優勢繼續吸引資金流入中國，加上短期內貿易順差或保持強勁，均支持人民幣升值。

建銀國際則認為人民幣上升空間不大，由於內地政府不希望人民幣出現單邊升值預期，而且美匯指數或回升，及中美國債孳息率差距再擴空間較少，預計明年人民幣匯率會趨雙向波動，明年底或達6.4水平。

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