綠色金融督導小組提倡行業須披露氣候相關資料

由香港金管局和證監會領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組，發布綠色和可持續金融的策略計劃。

綠色和可持續金融市場的規模迅速增長，由香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組(督導小組)，發布綠色和可持續金融的策略計劃，以及5個主要行動綱領。

鞏固香港金融生態系統尤見重要，策略計劃方面，未來會加強管理氣候相關財務風險，提升業內人士的相關技能，加強中國內地、不同區域及國際間的合作，並將香港發展成為粵港澳大灣區的綠色金融中心。

督導小組將實施5個短期行動綱領，相關行業必需在2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議，就氣候相關資料作出披露；以採納共通綠色分類目錄為目標；支持國際財務報告準則；鼓勵進行以氣候為重點的情景分析；以及建立一個用作統籌金融監管機關、業界持份者及學術機構的平台。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示，香港的資本市場總值達45.7萬億港元，規模龐大，在國際上舉足輕重，認為香港在全球達致淨零排放的整體工作目標方面存不可或缺的角色，在全球層面上亦將帶來重大影響。

督導小組聯席主席、金管局總裁余偉文指出，希望善用香港作為國際金融中心的角色，透過業界現有長處和專業知識，以及拓展業界的具創意技能，支援香港在2050年實現碳中和。

滙豐香港行政總裁施穎茵表示，該行於今年10月公布計劃，要求所有業務活動於2050年或之前達至「零」碳排放，以配合巴黎協定，而就銀行自身營運而言，便期望於2030年達到「零」碳排放。

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