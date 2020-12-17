滙豐PayMe接入順豐香港　實現無現金支付

滙豐旗下個人對商戶(P2M)支付方案PayMe for Business的商戶網絡進一步擴展，最新有順豐速運(香港)加入。

用戶現已可於任何地方使用順豐香港上門收派服務，或於遍布全港約120個順豐香港網點，以PayMe，即無現金支付。

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，歡迎順豐香港加入PayMe for Business的商戶網絡。PayMe現擴展至物流服務行業，支持與日俱增的無現金化支付交易。

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