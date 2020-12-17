匯璽一口氣3個銀主盤招標　總購入價逾1.2億元

第一太平戴維斯表示，以交吉形式公開招標出售西南九龍匯璽3個海景四房銀主單位，買家可購入其中任何一個或多個物業。截標日期為明年1月14日正午12時。

是次放售分別為1A座中層A室，實用面積1,503方呎，另2A座中層B室及其樓上單位，實用面積均為1,327方呎。三個單位內櫳方正，皆為原裝未作改動。

據了解，上述三項物業入伙日期為2017年，土地註冊處土地登記冊顯示，總購入價逾1.2億元。

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