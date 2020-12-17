美聯料明年樓價穩中向好

美國聯儲局今年最後一次議息會議一如市場預期維持利率不變，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，目前本港銀行體系結餘高企逾4,500億港元，料低息環境持續，成為支持樓市的動力之一。至於長策會公布最新未來十年總房屋供應目標維持43萬伙，公營房屋供應30.1萬伙，而私營房屋供應則12.9萬伙。即意味着下一個財政年度賣地供應目標維持約1.29萬伙的低水平，數目比2018及2019年度約1.8萬伙，大減約28%。

他又指，即使施政報告未來住宅供應，有來自古洞北/粉嶺北發展區、小蠔灣車廠、明日大嶼等多個方案，但預期發展需時，未能為短期供應帶來顯著增長。在目前私人住宅供應仍然偏低、量化寬鬆、低息持續，以及資金充裕等支持下，對樓市帶來支持。

雖然疫情走向仍是未知之數，但基於本港樓市剛性需求強，加上業主已逐漸消化疫症的影響，相信整體樓市會漸趨回穩，明年樓價有望穩中向好。

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