「女股神」最發威　旗下四隻ETF今年升逾100%

有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood今年戰績彪炳，外媒報道，其管理的7隻ETF(交易所買賣基金)中，有4隻包括ARKK、ARKG、ARKW、ARKF今年來漲幅都超過100%，表現遠勝大市，升幅分別為146%、162%、158%、104%。

據報ARKK目前總資產規模接近160億美元，一舉超越摩根大通超短收益主動基金(JPMorgan Ultra-Short Income ETF)的152億美元，成為全球主動型ETF霸主。

ARKK選取的投資目標，向來都是極具潛力的創新公司，Catherine Wood稱之為「破壞式創新」投資理念。她認為，破壞式創新已經成為人類經濟活動的主軸，像亞馬遜等藉由不斷引進顛覆性的創新商業模型，改變人類經濟架構。

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