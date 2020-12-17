中國自動化公司秘書內幕交易罪成

周昭智承認一項內幕交易的控罪，獲准以現金1萬元保釋，但期間不得離開香港，案件押後至2021年1月11日判刑。

案情指，於2016年4月11日，周氏知悉中國自動化的董事會獲發出一封有關可能全面要約的函件，並獲指示與中國自動化的法律代表及香港聯交所聯絡，以安排暫停股份交易。他於同日大約下午2時21分收到該函件。

在2016年4月11日大約下午3時12分股份暫停交易之前，周已知道該可能全面要約是一項內幕消息，並於下午1時57分至3時03分期間透過其妻子的證券帳戶買入合共53.4萬股中國自動化股份。

2016年4月12日，中國自動化發出一份涉及可能全面要約的公告。中國自動化股份在2016年4月13日恢復交易後，該公司的股價升至1.20元，較之前的收市價1.01元上升18.81%。

周在2016年4月14日至21日期間賣出部分中國自動化股份，獲利7,417元，而仍未賣出的股份的名義利潤為約3.68萬元。

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