聯儲承諾續「放水」　美匯失90點創兩年半低

美國聯儲局承諾繼續「放水」，加上傳出美國兩黨快將就新一輪紓困方案達成共識，美元周四顯著受壓，美匯指數失守90點大關，挫0.5點至89.97點，創兩年半新低。歐元最高升至1.2244美元，日圓漲至103.12兌每美元。

CMC Markets首席策略員Michael McCarthy表示，全球對2021年增長前景愈趨樂觀令美元轉弱，並有機會進一步向下。三菱UFJ首席外匯策略員Minori Uchida認為，美國的長債孳息太低，難以填補當地的經常帳赤字，並指只要長債孳息處於十分低的水平，美元勢疲弱，兌歐元、日圓及人民幣更有空間跌最多10%。

英倫銀行周四議息後維持基準利率0.1厘，以及量化寬鬆(QE)規模8,750億英鎊不變。英鎊日前自2018年5月以來首次升穿1.35美元關口，周四高見1.3587美元，再漲0.57%，市場注視英國與歐盟的貿易談判能否突破。

金價、油價及鐵礦石價格向上刺激下，澳元升至30個月高位的76.27美仙；紐元亦創下32個月新高，高見71.57美仙，本季累漲7.8%。新西蘭財長羅伯森稱對紐元現水平「並未感到不安」，並補充指紐元強勢反映當地經濟強勁。事實上，新西蘭走出衰退，當局周四公布第三季國內生產總值(GDP)破紀錄反彈14%，並勝預期增長12.9%。

滙豐澳洲及新西蘭首席經濟師Paul Bloxham表示，新西蘭「V形」復甦，為當局「徹底消滅」病毒的政策提出有力辯護，惟封關及限制人口流動，對旅遊業和其他服務出口造成打擊。新西蘭銀行研究主管Stephen Toplis指出，新西蘭經濟反彈至疫前水平十分罕見，全球只有3個地區──中國內地、台灣及愛爾蘭能達致「全面復甦」。

至於澳洲11月份就業職位增加9萬個，遠勝預期增長5萬個，期內失業率降低0.2個百分點至6.8%，亦好過預期的7%。

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