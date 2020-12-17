新股專輯：Vesync暗盤升逾65%　每手帳賺逾三千元

該公司以招股價上限5.52元定價，超購537倍，甲組和乙姐的分派比率分別劃一為1.54%及0.66%，僅認購3,000手的乙組大戶中籤率為0.67%。

於輝立高開68.47%，高見9.78元，升77.17%，收市報9.16元，較招股價5.52元升65.94%，每手帳面獲利3,640元。在耀才暗盤交易市場一度升75.72%，高位為9.7元，收市報9.21元，漲66.48%，每手帳賺3,690元。

富途暗盤交易場表現更誇張，一度升逾1.01倍，收報9.61元，升約74%，每手帳賺4,090元。

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