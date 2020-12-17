新盤UPDATES：新界洋房盤單日錄多宗大額交投

臨近年底，豪宅買家入市態度仍算積極，各區洋房項目續錄大額交投，其中新界洋房盤單日連錄多宗承接，市區現樓盤的分層大宅亦出現樓價數千萬元交易。

九肚雲端洋房7190萬元沽出

琨崙周內連沽3座洋房 吸金逾1.14億元

豪宅買家於年底仍然積極入市。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下屯門琨崙，剛連環售出兩座洋房，合共成交金額5,788萬元。其中青玥琳洋房單位28A，連車位售價2,860萬元，而青玥琳洋房單位29A則連車位以2,928萬元獲承接。項目本周已共售出3座洋房，吸金逾1.14億元。

The Carmel洋房逾3096萬元獲承接

匯璽III大宅做價逾3,000萬元

市區現樓大單位需求持續。新鴻基地產旗下西南九龍匯璽III，售出第6座30樓B單位，實用面積1,047方呎，成交價3,006.4萬元，呎價28,714元。成交紀錄冊顯示，項目於本月至今已累沽18個單位，套現逾2.63億元。

逸璟‧龍灣低層樓價477.2萬元單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再錄交易告吹個案。原本於本月10日售出的1座3樓E單位，實用面積300方呎，當時做價477.2萬元，呎價15,907元，惟已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

御半山II期1房單位交易再無進展

新鴻基地產（00016）位於屯門的御半山II期，本月9日原本以628.8萬元售出的2A座15樓C單位，實用面積386方呎，間隔1房連儲物室設計，折合成交呎價16,290元，成交紀錄冊顯示，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

OASIS KAI TAK兩日連錄兩宗終止買賣個案

新盤市場屢現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，連續兩日錄得終止買賣合約個案。最新為低座A座地下至1樓複式C單位，實用面積1,438方呎，花園及庭院面積分別332與76方呎，原本於今年10月以4,570萬元售出，成交紀錄冊列明買方是賣方的有關連人士，料有機會屬內部轉讓。

荔枝角道888號商廈不足1周速沽74伙 吸金逾13億

市場消息透露，1名投資者斥資逾3億元，購入中層全層樓面，建築面積達24,426方呎。據悉，項目兩輪銷售共錄得9組大手成交，反映市場對區內優質商廈需求殷切。買家比例方面，兩輪銷售佔約8成為用家，不少更是醫生或從事其他專業服務人士，其餘兩成是投資者。而最高成交呎價為16,420元，創疫情爆發後區內新高。

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