金管局余偉文：正探討債券通政策和框架　未回應推出時間表

早前人民銀行及金融管理局早前宣布，正就債券通南向通探討政策和框架。金管局總裁余偉文出席記者會時表示，已經已與人行成立工作小組推動債券通南向通開通。債券通屬大型政策突破，涉及內地資本帳開放，應詳細考慮運作框架，期望能盡快推出，但未有回應推出時間表。

他指出，無論滬深港通抑或跨境理財通都是雙向規劃，債券通亦不例外，北向先行以取得經驗，現時債券通北向通已經運作3年，成效不錯，是合商時間拓展南向通。

事實上，香港交易所行政總裁李小加離任前接受外媒訪問透露，南向「債券通」可望在明年上半年正式向外公布，而中港兩地圍繞南向通已經有相當多共識。

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