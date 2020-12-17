思捷環球CEO及CFO辭任董事

思捷環球( 00330 )公布，Anders Christian KRISTIANSEN及Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES因尋求其他業務安排，已辭任執行董事、董事會轄下的風險管理委員會及常務委員會成員之職，周四(17日)生效。

惟兩人分別繼續擔任行政總裁及財務總裁，並於相關附屬公司續擔任董事總經理，至明年2月28日或集團要求的較早日期為止。集團指，有意將全球行政管理職能集中於香港，將物色潛在人選以填補空缺。

另邱素怡已獲委任為董事會轄下的風險管理委員會成員，周四生效。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020